Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 18:21
24.815 -0,33%
Dow Jones 18:22
49.427 -0,48%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dell'1,22%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 45.794,22 punti

