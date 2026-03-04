Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 20:06
25.167 +1,81%
Dow Jones 20:06
48.793 +0,60%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

Borsa: Giornata positiva per Madrid, in rialzo del 2,49%

Ibex 35 termina gli scambi a 17.487 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Madrid, in rialzo del 2,49%
Madrid lievita del 2,49% e archivia la seduta a 17.487 Euro.
Condividi
```