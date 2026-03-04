Milano
17:35
45.337
+1,95%
Nasdaq
20:06
25.167
+1,81%
Dow Jones
20:06
48.793
+0,60%
Londra
17:35
10.568
+0,80%
Francoforte
17:35
24.205
+1,74%
Mercoledì 4 Marzo 2026, ore 20.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata positiva per Madrid, in rialzo del 2,49%
Borsa: Giornata positiva per Madrid, in rialzo del 2,49%
Ibex 35 termina gli scambi a 17.487 Euro
In breve
,
Finanza
04 marzo 2026 - 17.53
Madrid lievita del 2,49% e archivia la seduta a 17.487 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per Madrid (+0,02%)
Borsa: A picco Madrid, in forte calo del 4,57%
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,19%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,75%
Argomenti trattati
Madrid
(161)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+2,49%
Altre notizie
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,46%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,6%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,42%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,19%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,40%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,49%
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto