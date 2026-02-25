Milano 16:24
46.953 +0,65%
Nasdaq 16:24
25.261 +1,13%
Dow Jones 16:24
49.272 +0,20%
Londra 16:24
10.768 +0,82%
Francoforte 16:24
25.136 +0,60%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,64%

L'indice del listino high-tech USA prende il via a 25.137,72 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,64%
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dello 0,64%, dopo aver esordito a quota 25.137,72.
Condividi
```