Milano 16:29
43.352 -0,51%
Nasdaq 16:29
25.604 -0,25%
Dow Jones 16:29
47.684 +0,26%
Londra 16:29
9.655 +0,13%
Francoforte 16:29
24.091 -0,30%

Credemholding, approvata la distribuzione di riserve: 8 euro per azione dal 16 dicembre

Finanza
Credemholding, approvata la distribuzione di riserve: 8 euro per azione dal 16 dicembre
(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Credemholding ha approvato la distribuzione di riserve mediante l’utilizzo di parte del Fondo facoltativo di Riserva Straordinaria, per un ammontare lordo di 8 euro per ciascuna azione.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 16 dicembre 2025, data di stacco della cedola, tramite i relativi intermediari. Gli azionisti che detengono fisicamente i titoli potranno incassare l’importo presso gli sportelli di Credito Emiliano S.p.A., presentando il certificato originale.
Condividi
```