Credemholding, approvata la distribuzione di riserve: 8 euro per azione dal 16 dicembre

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Credemholding
ha approvato la distribuzione di riserve
mediante l’utilizzo di parte del Fondo facoltativo di Riserva Straordinaria, per un ammontare lordo di 8 euro per ciascuna azione
.
Il dividendo
sarà messo in pagamento a partire dal 16 dicembre 2025
, data di stacco della cedola, tramite i relativi intermediari. Gli azionisti che detengono fisicamente i titoli potranno incassare l’importo presso gli sportelli di Credito Emiliano S.p.A., presentando il certificato originale.