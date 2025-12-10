Londra: brillante l'andamento di Scottish Mortgage Investment Trust

ssocietà di investimento in azioni di società quotate

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 3,50%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 11,49 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 11,18. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 11,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)