Pattern, definito AuCap riservato a Camer per rafforzamento in SMT

Pattern

(Teleborsa) - Il CdA di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, hadegli azionisti, un, nell'ambito dell'operazione di rafforzamento del controllo di Pattern sulla controllata SMT - Società Manifattura Tessile (SMT).L'operazione si inserisce nell'ambito del2025, che prevedeva: l'acquisto, da parte di SMT, di parte delle azioni detenute da Camer nel capitale sociale di SMT; il conferimento, da parte di Camer, nel capitale sociale di Pattern, mediante un aumento di capitale riservato a Camer; la sottoscrizione di patti parasociali tra BO.MA e Camer contenenti il diritto di quest'ultima di nominare un amministratore in Pattern; la sottoscrizione di un accordo di service agreement tra Pattern e Stefano Casini.L'operazione complessiva prevede una, di cui 2,5 milioni di euro originariamente destinati all'aumento di capitale di Pattern a fronte di un conferimento di una partecipazione detenuta da Camer in SMT del 3,18% e la restante parte regolata in denaro tramite acquisto di azioni proprie di SMT. Il prezzo di emissione delle nuove azioni Pattern è stato determinato in conformità a quanto previsto dal term sheet, sulla base della media dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni Pattern negli ultimi sei mesi, calcolata a partire dal 30 gennaio 2026, ed è pari a 3,73 euro per azioneAlla luce di tale prezzo e del vincolo previsto nel term sheet per cui la partecipazione di Camer in Pattern, a seguito del conferimento, non potrà essere superiore al 5%, in applicazione del meccanismo correttivo previsto nel term sheet, il conferimento avrà ad oggetto una partecipazione in SMT pari al 2,66% del capitale sociale della stessa, per un(e una valutazione risultante da perizia di 2,151 milioni di euro della suddetta partecipazione). Conseguentemente, il valore dell'operazione regolata in denaro tramite acquisto di azioni proprie di SMT risulta incrementato e pari a 5,759 milioni di euro, rispetto ai 5,35 milioni di euro inizialmente previsti dal term sheet.Inoltre, in data 30 gennaio 2026, si è perfezionato l'atto notarile relativo all'acquisto da parte di SMT di azioni proprie, limitatamente al valore inizialmente fissato dal term sheet pari a 5,35 milioni di euro. Sulla base delle informazioni pubbliche disponibili, gli azionisti di Pattern che, successivamente all'aumento di capitale riservato, deterranno unadel capitale sociale saranno: 51,43% Bo.Ma Holding Srl; 5,05% Fulvio Botto; 5,05% Francesco Martorella; 5,00% Camer S.r.l.; 6,10% Axon Partners; 5,54% Gvc Gaesco Gestion.