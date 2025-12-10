Milano 13:39
43.438 -0,31%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:39
9.672 +0,31%
Francoforte 13:39
24.069 -0,39%

Londra: nuovo spunto rialzista per Scottish Mortgage Investment Trust

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Scottish Mortgage Investment Trust
Punta con decisione al rialzo la performance della ssocietà di investimento in azioni di società quotate, con una variazione percentuale del 3,41%.
Condividi
```