Londra: nuovo spunto rialzista per Tesco

società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi

FTSE 100

Tesco

principale indice della Borsa di Londra

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo dell'1,95%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,43 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,52. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,374.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)