Milano 10:06
43.348 -0,52%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:06
9.652 +0,10%
Francoforte 10:06
24.069 -0,39%

Londra: nuovo spunto rialzista per Tesco

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Tesco
(Teleborsa) - Bene la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, con un rialzo dell'1,95%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Tesco rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Tesco segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,43 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,52. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,374.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```