Londra: risultato positivo per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse
, con una variazione percentuale del 2,01%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Berkeley Group Holdings
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di Berkeley Group Holdings
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 35,84 sterline con area di resistenza individuata a quota 36,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 35,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)