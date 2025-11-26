GT Talent, dietrofront di Fortezza Holding che abbandona i piani di rilancio

(Teleborsa) - GT Talent Group
, società sospesa da Euronext Growth Milan e operante nel settore dell'entertainment sportivo, ha reso noto che Fortezza Capital Holding
ha comunicato di ritenere "che, allo stato attuale, non sussistano più le condizioni per proseguire
con il processo avviato, e che sia quindi opportuno considerare conclusa la trattativa in corso".
A fine ottobre GT Talent Group aveva approvato
un nuovo piano strategico, redatto sulla base dell'impegno formale
, assunto da Fortezza Capital Holding e da Global Capital Investment, a erogare alla società nuove risorse finanziarie per complessivi 1,3 milioni di euro
. Successivamente la società aveva, a più riprese e senz'alcun esito, invitato Fortezza a fornire adeguate garanzie per l'adempimento dell'impegno di investimento, garanzie necessarie al fine di consentire alla società di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2024 e la relazione finanziaria intermedia al 30 giugno 2025 nel presupposto della continuità aziendale e, conseguentemente, di ottenere un giudizio non negativo da parte della società di revisione su tali documenti contabili. Il tutto, al fine di poter richiedere a Borsa Italiana la riammissione delle azioni GT Talent alle negoziazioni, riammissione cui lo stesso impegno di investimento era condizionato.
La risposta di Fortezza Capital Holding (società di Ciro Di Meglio impegnata nel rilancio di altre società in difficoltà
come le ex EEMS
, Giglio Group
e Netweek
) è arrivata solo ieri, spiegando di aver "rilevato l'emergere di diversi elementi - sia in termini di requisiti preliminari sia di presupposti necessari alla realizzazione dell'operazione
- che hanno richiesto successive rivalutazioni, modifiche e approfondimenti", incidendo "sulla possibilità di definire un percorso condiviso, chiaro e stabile nel tempo".
Il consiglio di amministrazione di GT Talent Group, convocato per il 27 novembre
, esaminerà la situazione e valuterà le conseguenti azioni da intraprendere.