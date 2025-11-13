Estrima, il socio Zetronic cede il 28% del capitale ad Andrea Zucchelli

(Teleborsa) - Estrima
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Birò, ha comunicato che il socio Zetronic
, che era titolare del 52% delle azioni, ha ceduto il 28% del proprio pacchetto azionario a Andrea Zucchelli
.
Le motivazioni alla base dell'operazione risiedono nella volontà di dare nuovo slancio allo sviluppo e al consolidamento di Estrima e Brieda
, due realtà complementari che operano in stretta sinergia nei settori della mobilità, della tecnologia e della produzione industriale, si legge in una nota. La nuova proprietà apporta una solida esperienza nel settore automotive e tecnologico, maturata nel corso di anni di attività e di partecipazione a progetti di innovazione e crescita industriale.
Accanto alle competenze tecniche, Andrea Zucchelli mette a disposizione "una rete consolidata di relazioni e partnership strategiche
all'interno del comparto, che rappresentano un valore aggiunto per rafforzare il posizionamento di Estrima e Brieda e per sostenere la loro espansione sul mercato".