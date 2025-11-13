Mersana Therapeutics, schizza nel premarket dopo l'offerta di Day One Biopharmaceuticals per max $ 285 milioni

Mersana Therapeutics

Day One Biopharmaceuticals

(Teleborsa) -- azienda biofarmaceutica in fase clinica focalizzata sullo sviluppo di coniugati farmaco-anticorpo (ADC) mirati al trattamento dei tumori in aree con elevati bisogni medici insoddisfatti - schizza nel pre-market di Wall Street (+208,2% a 27,34 dollari) dopo avere stipulato unconIn base all'accordo, Day OneMersana, tramite un'seguita da unain seconda fase, per un, più un importo massimo complessivo di 30,25 dollari per azione in contanti potenzialmente pagabili in base a diritti di valore contingente ("CVR") al raggiungimento di determinati traguardi di sviluppo clinico, normativi e commerciali relativi a Emi-Le, l'ADC Dolasynthen di Mersana diretto a B7-H4, e al raggiungimento di un determinato traguardo nell'ambito di una collaborazione Mersana esistente da emettere nell'ambito della proposta di acquisizione, per un valore azionario totale di circa 129 milioni di dollari al closing e unIl Cda di Mersanache gli azionisti aderiscano all'offerta pubblica di acquisto Day One una volta avviata."Siamoche Day One, un'azienda che sviluppa in modo creativo e consapevole nuovi farmaci per persone di tutte le età affette da malattie potenzialmente letali, riconosca il potenziale valore creato da Mersana. Riteniamo che questa proposta di acquisizione riconosca il lavoro svolto da Mersana per sviluppare Emi-Le e che la combinazione delle risorse di Mersana con le capacità di ricerca, sviluppo e commerciali di Day One abbia il potenziale per offrire più farmaci ai pazienti in attesa di nuove terapie", ha dichiarato. "Mentre Mersana si è concentrata sul potenziale di Emi-Le per il trattamento di pazienti con carcinoma mammario triplo negativo (TNBC) precedentemente trattati con ADC inibitori della topoisomerasi-1, questa transazione offre l'opportunità a breve termine di supportare lo sviluppo di Emi-Le per pazienti con carcinoma adenoideo cistico, una popolazione con un bisogno clinico insoddisfatto molto elevato".L'OPA dovrà esseredal 12 novembre 2025. Tutte le azioni non portate in adesione all'offerta pubblica di acquisto saranno acquisite in una fusione di secondo livello per lo stesso corrispettivo pagato nell'offerta pubblica di acquisto.Il perfezionamento dell'operazione è subordinato al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, tra cui il fatto che la maggioranza delle azioni ordinarie di Mersana sia validamente portata in adesione all'offerta pubblica di acquisto e non validamente ritirata, e il conseguimento di determinate autorizzazioni regolamentari statunitensi. Al termine dell'operazione, Mersana diventerà unae le azioni ordinarie di MersanaLa conclusione è prevista entro laI- - di Mersana affiliati a Bain Capital Life Sciences, che detengono complessivamente, hanno firmato accordi di offerta e di supporto in base ai quali tali azionisti hanno accettato, tra le altre cose, di offrire le proprie azioni all'offerta pubblica di acquisto.