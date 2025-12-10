New York: rosso per Biogen

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia biotecnologica americana
, che presenta una flessione del 2,85% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Biogen
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Biogen
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 173,8 USD. Primo supporto visto a 168,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 166,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)