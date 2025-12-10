Milano 16:55
New York: rosso per Biogen

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia biotecnologica americana, che presenta una flessione del 2,85% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Biogen rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Biogen. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 173,8 USD. Primo supporto visto a 168,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 166,3.

