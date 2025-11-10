La fine dello shutdown spinge Wall Street

(Teleborsa) - Si muove in rialzo la Borsa di Wall Street, che festeggia il pre-accordo che dovrebbe far terminare lo shutdown USA. Sul fronte di politica monetaria, la presidente della Federal Reserve di San Francisco, Mary Daly
, ha avvertito che l'economia statunitense sta probabilmente subendo una flessione della domanda, mentre l'inflazione legata ai dazi sembra essere per ora contenuta, e ha messo in guardia dal mantenere i tassi di interesse alti per troppo tempo
.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
sale dello 0,53% a 47.235 punti; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.817 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100
(+1,94%); con analoga direzione, in netto miglioramento l'S&P 100
(+1,59%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+2,29%), informatica
(+2,27%) e beni di consumo secondari
(+1,50%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo per l'ufficio
(-0,80%) e utilities
(-0,41%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Nvidia
(+4,38%), 3M
(+2,09%), Amazon
(+1,52%) e Caterpillar
(+1,38%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Procter & Gamble
, che continua la seduta con -1,54%.
Giornata fiacca per Home Depot
, che segna un calo dell'1,26%.
Piccola perdita per Coca Cola
, che scambia con un -0,89%.
Tentenna United Health
, che cede lo 0,86%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Palantir Technologies
(+8,27%), Micron Technology
(+7,22%), AppLovin
(+5,44%) e Advanced Micro Devices
(+5,02%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Charter Communications
, che ottiene -2,59%.
Vendite su Axon Enterprise
, che registra un ribasso del 2,06%.
Seduta negativa per Old Dominion Freight Line
, che mostra una perdita dell'1,98%.
Sotto pressione Thomson Reuters
, che accusa un calo dell'1,77%.