Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 20:06
25.568 +2,03%
Dow Jones 20:06
47.321 +0,71%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

La fine dello shutdown spinge Wall Street

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Si muove in rialzo la Borsa di Wall Street, che festeggia il pre-accordo che dovrebbe far terminare lo shutdown USA. Sul fronte di politica monetaria, la presidente della Federal Reserve di San Francisco, Mary Daly, ha avvertito che l'economia statunitense sta probabilmente subendo una flessione della domanda, mentre l'inflazione legata ai dazi sembra essere per ora contenuta, e ha messo in guardia dal mantenere i tassi di interesse alti per troppo tempo.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sale dello 0,53% a 47.235 punti; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.817 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+1,94%); con analoga direzione, in netto miglioramento l'S&P 100 (+1,59%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+2,29%), informatica (+2,27%) e beni di consumo secondari (+1,50%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo per l'ufficio (-0,80%) e utilities (-0,41%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Nvidia (+4,38%), 3M (+2,09%), Amazon (+1,52%) e Caterpillar (+1,38%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Procter & Gamble, che continua la seduta con -1,54%.

Giornata fiacca per Home Depot, che segna un calo dell'1,26%.

Piccola perdita per Coca Cola, che scambia con un -0,89%.

Tentenna United Health, che cede lo 0,86%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Palantir Technologies (+8,27%), Micron Technology (+7,22%), AppLovin (+5,44%) e Advanced Micro Devices (+5,02%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Charter Communications, che ottiene -2,59%.

Vendite su Axon Enterprise, che registra un ribasso del 2,06%.

Seduta negativa per Old Dominion Freight Line, che mostra una perdita dell'1,98%.

Sotto pressione Thomson Reuters, che accusa un calo dell'1,77%.
