Prosus cede una quota del 4,5% in Delivery Hero a Uber
(Teleborsa) - Prosus, holding olandese che investe in aziende tecnologiche, ha stipulato un accordo per la vendita di 13.582.342 azioni ordinarie di Delivery Hero a Uber Technologies, pari a circa il 4,5% del capitale sociale complessivo della società tedesca di delivery.
Le azioni vengono vendute a un prezzo di 20 euro per azione, che rappresenta un premio di circa il 22% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) delle azioni di Delivery Hero al 16 aprile 2026. Questa transazione genererà per Prosus un ricavo lordo totale di circa 270 milioni di euro. Al completamento della transazione, la partecipazione di Prosus in Delivery Hero diminuirà dal 26,3% al 21,8% del capitale sociale.
Prosus si impegna a completare la vendita della restante quota di partecipazione in Delivery Hero entro i termini previsti dalla normativa, con l'obiettivo di massimizzare il valore per gli azionisti. Ad agosto 2025 la Commissione europea ha approvato l'acquisizione di Just Eat Takeaway.com da parte di Prosus, subordinatamente all'impegno di Prosus di ridurre significativamente la propria partecipazione in Delivery Hero.
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