Milano 9:50
46.744 +0,58%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:50
10.674 -0,12%
25.146 -0,45%

Parigi: giornata depressa per Thales

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, in flessione del 2,23% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thales evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thales rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Thales è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 261,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 256,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 265,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
