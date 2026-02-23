Parigi: giornata depressa per Thales

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, in flessione del 2,23% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thales
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thales
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Thales
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 261,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 256,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 265,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)