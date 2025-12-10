Milano
Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 17.12
Piazza Affari: movimento negativo per il settore assicurativo italiano
10 dicembre 2025 - 17.00
Perde terreno l'
indice delle società assicurative
, che retrocede a 38.520,18 punti, ritracciando dell'1,09%.
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto