Milano 12:32
43.568 +0,31%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:32
9.656 +0,11%
Francoforte 12:32
24.123 +0,32%

Settore assicurativo italiano, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Settore assicurativo italiano, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Avanza con forza l'indice delle società assicurative, che continua gli scambi a 38.780,94 punti.
Condividi
```