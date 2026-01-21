Dolomiti Energia, nuova partnership con Epico per impianti idroelettrici

(Teleborsa) - Iledhanno. Dopo i precedenti accordi industriali dei mesi scorsi nel campo degli impianti fotovoltaici ora la partnership si amplia e si estende anche all'idroelettrico. Nel dettaglio, l'accordo sottoscritto prevede l', società che detiene asset in esercizio e, tramite accordi di sviluppo con società controllate da Epico, si pone l'obiettivo di sviluppare nuovi impianti fotovoltaici.L'accordo prevede poi la- con il 70% del capitale detenuto dal Gruppo Dolomiti Energia - per accelerare lo sviluppo di nuovi impianti idroelettrici di medie dimensioni. L'relativo al perimetro oggetto dell'operazione si attesta intorno aLa partnership comprende circa, per i quali si darà avvio alla fase di costruzione dopo il closing, oltre a una pipeline di ulteriori progetti in diverse fasi di sviluppo, con un target di capacità al 2030 pari a circa 60 MW. Per la parte relativa all'idroelettrico si tratta di un impianto in avanzata fase autorizzativa con produzione attesa di 13–14 GWh/anno e altri in fase di scouting."Con il closing di questa operazione - ha dichiarato, CEO del Gruppo Dolomiti Energia - il Gruppo Dolomiti Energia si conferma primo operatore nazionale per capacità installata esclusivamente da rinnovabili, raggiungendo una potenza di oltre 1,8 GW operativi fra eolico, fotovoltaico e idroelettrico e oltre 100 MW in costruzione"."Prosegue il percorso di crescita di EPICO tramite la messa a terra di investimenti per la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici e fotovoltaici di proprietà e il consolidamento dei ricavi derivanti dalla business line di fornitura di servizi di ingegneria", hanno dichiarato, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di EPICO.