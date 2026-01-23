ContourGlobal entra in Grecia con acquisto di portafoglio di batterie e impianti fotovoltaici

(Teleborsa) - ContourGlobal
, azienda del fondo americano KKR
e con headquarter a Milano, è entrata nel mercato greco delle energie rinnovabili
con l'acquisizione di circa 37 MWp di impianti fotovoltaici operativi e 500 MW / 2.000 MWh di sistemi di accumulo a batterie (BESS) in fase avanzata di sviluppo, dei quali i primi 100 MW sono pronti per l'inizio dei lavori nei prossimi mesi.
"La Grecia combina una rapida crescita delle rinnovabili con un forte bisogno di soluzioni di accumulo su larga scala - ha dichiarato il CEO Antonio Cammisecra
- Sfruttando la nostra esperienza nella gestione di grandi progetti BESS dal Cile alla Bulgaria e gli sviluppi già in corso negli Stati Uniti, vediamo la Grecia come un mercato chiave per ampliare il nostro portafoglio di accumulo in Europa e supportare la transizione energetica del Paese".
Il portafoglio fotovoltaico greco comprende 26 impianti PV operativi distribuiti sul territorio
, realizzati tra il 2011 e il 2022 e precedentemente di proprietà di Quest Energy, società controllata dal gruppo quotato greco Quest Holdings. Con una capacità totale di circa 37 MWp, gli impianti sono interamente coperti da contratti a lungo termine basati su schemi Feed-in Tariff e Feed-in Premium garantendo flussi di ricavi contrattualizzati.
L'acquisizione del portafoglio Quest, evidenzia ContourGlobal, è stata tra le prime operazioni a essere presentata e approvata senza condizioni ai sensi della nuova direttiva sugli Investimenti Diretti Esteri (FDI) in Grecia
, che pone particolare attenzione sulle acquisizioni di asset strategici nel settore energetico e infrastrutturale da parte di investitori esteri.
Parallelamente, ContourGlobal ha acquisito negli ultimi mesi
la piena proprietà di sei progetti di accumulo a batterie
tramite due diverse transazioni con gli sviluppatori FRV (Fotowatio Renewable Ventures, Spagna) e Zephiros (Grecia), per un totale di 500 MW / 2.000 MWh di capacità di accumulo distribuiti in diverse regioni.
ContourGlobal continua a valutare ulteriori opportunità
di sviluppo in Grecia nell'ambito della strategia di crescita a lungo termine nel settore delle rinnovabili e dello storage.