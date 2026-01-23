ContourGlobal entra in Grecia con acquisto di portafoglio di batterie e impianti fotovoltaici

KKR

(Teleborsa) -, azienda del fondo americanoe con headquarter a Milano, ècon l'acquisizione di circa 37 MWp di impianti fotovoltaici operativi e 500 MW / 2.000 MWh di sistemi di accumulo a batterie (BESS) in fase avanzata di sviluppo, dei quali i primi 100 MW sono pronti per l'inizio dei lavori nei prossimi mesi."La Grecia combina una rapida crescita delle rinnovabili con un forte bisogno di soluzioni di accumulo su larga scala - ha dichiarato il- Sfruttando la nostra esperienza nella gestione di grandi progetti BESS dal Cile alla Bulgaria e gli sviluppi già in corso negli Stati Uniti, vediamo la Grecia come un mercato chiave per ampliare il nostro portafoglio di accumulo in Europa e supportare la transizione energetica del Paese".Il portafoglio fotovoltaico greco comprende, realizzati tra il 2011 e il 2022 e precedentemente di proprietà di Quest Energy, società controllata dal gruppo quotato greco Quest Holdings. Con una capacità totale di circa 37 MWp, gli impianti sono interamente coperti da contratti a lungo termine basati su schemi Feed-in Tariff e Feed-in Premium garantendo flussi di ricavi contrattualizzati.L'acquisizione del portafoglio Quest, evidenzia ContourGlobal, è stata tra le prime operazioni a essere presentata e approvata senza condizioni ai sensi della, che pone particolare attenzione sulle acquisizioni di asset strategici nel settore energetico e infrastrutturale da parte di investitori esteri.Parallelamente, ContourGlobal ha acquisitola piena proprietà ditramite due diverse transazioni con gli sviluppatori FRV (Fotowatio Renewable Ventures, Spagna) e Zephiros (Grecia), per un totale di 500 MW / 2.000 MWh di capacità di accumulo distribuiti in diverse regioni.ContourGlobaldi sviluppo in Grecia nell'ambito della strategia di crescita a lungo termine nel settore delle rinnovabili e dello storage.