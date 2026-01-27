Green Arrow Capital con Stern Energy per un nuovo intervento di revamping in Sicilia

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi, e, società leader di servizi per impianti fotovoltaici "", annunciano di aver realizzato con successo un nuovo importante intervento di revamping su un impianto fotovoltaico situato a(Trapani). L‘’intervento è stato definito sulla base di una valutazione tecnica approfondita dello stato dell’impianto e delle sue prospettive operative, con l’obiettivo di garantire continuità e la massima efficienza energetica nel lungo periodo, oltre alla creazione di valore per il territorio.L’impianto, di proprietà di Green Arrow Capital e gestito dal 2023 da Stern Energy, ha unadi circae unadi oltre. Dal suo ingresso nel portafoglio di Green Arrow Capital, nel 2018, il sito ha generato oltre 112GWh di energia rinnovabile, sufficienti ad alimentare più di 40 mila famiglie, contribuendo ad evitare l’emissione di circa 60 mila tonnellate di CO2.Ilha consentito di ottimizzare lecomplessive dell’impianto, portando la disponibilità operativa verso i livelli di massima efficienza teorica (circa 99%) e generando un aumento della produzione pari a circa 3.000 MWh/anno. Questa operazione rientra nella ampiadi GAC per il raggiungimento dell’efficientamento degli impianti in esercizio, rendendoli tecnologicamente sempre più performanti, aumentandone la capacità di produzione di energia rinnovabile, riducendo l’intensità delle attività manutentive, ottimizzandone l’affidabilità operativa e preservandone il valore nel lungo periodo.Ildi Partanna ha interessato nel dettaglio le cabine da 1 MWp ciascuna e ha previsto la sostituzione degli inverter esistenti con nuovi centralizzati forniti da Ingeteam, azienda leader nel settore, nonché la sostituzione dei trasformatori BT/MT con nuovi trasformatori MT/BT compatibili con le tensioni di alimentazione dei nuovi inverter. Ladell’intervento è stata pianificata per rafforzare le performance tecnologiche dell’impianto, in linea con l’evoluzione del settore, con l’obiettivo di potenziarne i livelli di efficienza, affidabilità e manutenibilità. L’attività è stata condotta attraverso una pianificazione meticolosa e una gestione puntuale delle fasi operative, che hanno compreso lo smontaggio e lo smaltimento delle apparecchiature secondo normativa, l’installazione dei nuovi componenti, il cablaggio, il commissioning e la messa in esercizio.Ogniè stata completata in circa otto giorni lavorativi grazie alla sinergia tra il team tecnico e i partner tecnologici, richiedendo competenze specialistiche e un coordinamento preciso per garantire la massima efficienza e sicurezza., Technical Asset Manager - Energy & Digital Infrastructure di Green Arrow Capital, ha dichiarato: "Questo intervento di revamping conferma l’impegno di Green Arrow Capital nella gestione attiva e sostenibile dei propri asset rinnovabili, attraverso investimenti mirati volti al costante aggiornamento tecnologico degli impianti, al fine di migliorarne efficienza, affidabilità e valore nel lungo periodo, e mettendo a sistema risorse e competenze specialistiche contribuendo così da protagonisti alla transizione energetica del Paese"., Director of Operations di Stern Energy, ha commentato: "Grazie alla collaborazione con Green Arrow Capital abbiamo rinnovato un impianto strategico, portandolo a nuovi livelli di efficienza e affidabilità. Abbiamo utilizzato il meglio delle nostre competenze specialistiche e tecnologie per assicurare una ridotta perdita di produzione durante le attività e un significativo aumento delle performance al termine dei lavori".