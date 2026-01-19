Ecomembrane, controllata SBS Solar firma contratti per 4 impianti fotovoltaici da 2,9 milioni di euro

Ecomembrane

(Teleborsa) -, società leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, rende noto che la controllata SBS Solar ha sottoscritto contratti per la progettazione e realizzazione di 4 impianti fotovoltaici, due come revamping di impianti esistenti da 1 MWp cadauno e due nuovi impianti da 0,8 MWp cadauno in provincia di Cremona, per un importo totale di circa Euro 2,9 milioni.Le società committenti, spiega una nota, sono la Abaco e la sua controllata Euwatt Sesto, gli impianti saranno realizzati nel corso del 2026.