Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Ecomembrane, controllata SBS Solar firma contratti per 4 impianti fotovoltaici da 2,9 milioni di euro

Energia, Finanza
(Teleborsa) - Ecomembrane, società leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, rende noto che la controllata SBS Solar ha sottoscritto contratti per la progettazione e realizzazione di 4 impianti fotovoltaici, due come revamping di impianti esistenti da 1 MWp cadauno e due nuovi impianti da 0,8 MWp cadauno in provincia di Cremona, per un importo totale di circa Euro 2,9 milioni.

Le società committenti, spiega una nota, sono la Abaco e la sua controllata Euwatt Sesto, gli impianti saranno realizzati nel corso del 2026.




(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )
