Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 10/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre
Piccolo spunto rialzista per l'Hang Seng Index, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,42%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice della Borsa di Hong Kong, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 25.288,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 25.939,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 25.035,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)