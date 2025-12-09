Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'8/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre
Composto ribasso per l'Hang Seng Index, in flessione dell'1,23% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 25.652,4 con tetto rappresentato dall'area 25.986,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 25.539,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)