Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre
Giornata poco mossa per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 10 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il CAC 40, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7.989,6. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8.088,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7.956,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)