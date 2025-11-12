Milano 9:51
Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'11/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Balza in avanti l'indice principale della Borsa di Parigi, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,25%.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.224,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.018,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.431.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
