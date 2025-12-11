AssoNEXT Awards, EGM dinamico ma deve rafforzare visibilità e liquidità

Otofarma

Redelfi

I.CO.P.

(Teleborsa) - AssoNEXT – l’Associazione che rappresenta le principali PMI quotate italiane – ha promosso, anche quest’anno, gli, l’appuntamento annuale tenutosi ieri sera a Palazzo Mezzanotte, a Milano, per celebrare lae lache caratterizza le società dell’EGM, insieme al ruolo chiave degli investitori che sostengono il tessuto imprenditoriale del Paese, supportando lo sviluppo dell’economia reale.Nel solo 2024, infatti, queste PMI hanno generato a livello aggregatoe occupato 37.000 persone, in aumento di oltre 3.000 unità rispetto all’anno precedente.“Gli AssoNEXT Awards si riconfermano un vero e proprio momento di condivisione e riflessione a testimonianza della vivacità del mercato EGM che, con i suoi 11 miliardi di capitalizzazione e le oltre 300 ammissioni, continua a rappresentare il segmento più dinamico di Borsa Italiana anche in un anno, come questo che sta per volgere al termine, complesso per i mercati dei capitali. Sostenere e incentivare il suo sviluppo, come Associazione delle PMI quotate, diventa un imperativo per promuovere la competitività delle eccellenze del Made-in-Italy che in esso sono racchiuse. È un lavoro di gruppo che deve vedere coinvolti tutti gli attori interessati: non solo imprese, investitori e istituzioni finanziarie ma anche gli enti regolatori, con i quali auspichiamo di continuare il percorso di semplificazione del quadro normativo, allineato ai principi già in vigore a livello EU", sottolinea, che aggiunge "L’obiettivo prioritario, oggi, è rafforzare la visibilità e la liquidità delle imprese già quotate, perché un mercato che non valorizza adeguatamente chi è presente fatica ad attrarre nuove realtà. Solo creando un ecosistema più efficiente – con più attenzione degli investitori, maggiore copertura analitica e scambi più profondi – potremo ripartire con nuovi ingressi e riaprire un ciclo virtuoso di quotazioni" .“Rappresentare le PMI quotate è una responsabilità che sentiamo di portare avanti con ancora maggiore fiducia e sostegno grazie al dialogo costante che, negli anni, siamo riusciti a sviluppare. Contesti importanti come quello degli AssoNEXT Awards – dove le eccellenze dell’EGM trovano lustro e visibilità - possono sicuramente aiutarci ad amplificare la nostra mission e rendere il progetto AssoNEXT ancora più strategico. Grazie a tutti coloro che hanno già deciso di fare squadra con noi e a chi ha voluto sostenerci per la realizzazione della cerimonia 2025”, aggiunge“L’Unione Europea e l’Italia hanno compiuto passi importanti per rendere più competitivo il mercato dei capitali. A livello europeo, il percorso del Listing Act – ormai in fase di completamento – va nella direzione giusta: meno burocrazia, più accesso al mercato per le imprese. Sul fronte domestico, la Legge Capitali ha avviato un percorso volto a costruire un ecosistema più favorevole alle PMI che scelgono la Borsa", osserva, lo studio italiano di ADVANT. "I numeri dimostrano che il segmento delle società negoziate su MTF è, oggi, la componente più dinamica del listino italiano", aggiunge Plattner, avvertendo però che è "anche quello più esposto a delisting e carenza di liquidità". "Per questo AssoNEXT richiama l’attenzione sul fatto che la riforma organica del TUF non può fermarsi alle società negoziate sui mercati regolamentati, trascurando gli emittenti MTF: serve una disciplina di ampio respiro, proporzionata e coerente, che completi davvero il percorso avviato con la Legge Capitali e dia alle PMI quotate un quadro moderno, stabile e competitivo. Accanto agli interventi regolamentari, è però indispensabile una svolta fiscale. La Savings and Investments Union chiede con forza agli Stati membri un impegno robusto per mobilitare il risparmio verso l’economia reale europea: l’Italia deve fare la sua parte"., commenta: "Non possiamo negare che la liquidità sul mercato secondario rappresenti ancora un elemento critico. Se è vero che il 2025 è stato in parte dominato dalle notizie sui delisting, l'imminente avvio dell'operatività del Fondo Nazionale Strategico di Investimento (FNSI) si pone come il perfetto esempio della sinergia virtuosa che pubblico e privato possono e devono dispiegare a beneficio delle piccole e medie aziende domestiche. L'auspicio, dunque, è che all'EGM venga presto riconosciuto il blasone che merita. Questo richiede un approccio olistico, ovvero azioni coordinate su più fronti: dall'introduzione di capitali istituzionali stabili tramite il FNSI o veicoli equipollenti, a una maggiore mobilitazione del risparmio domestico attraverso l'uso strategico di incentivi fiscali. A ciò si potrebbero aggiungere azioni che favoriscano l'ottimizzazione delle strutture operative di mercato, come il market making e la produzione di ricerca qualificata. L'obiettivo finale di tutte queste misure è chiaro: promuovere una crescente "equitizzazione" dell'economia domestica, trasformando EGM in un volano inarrestabile per l'accelerazione della crescita nazionale”.Giunta alla sua quarta edizione, la cerimonia è stata l’occasione per premiare quelle Società dell’EGM che si sono maggiormente contraddistinte nelle categorie. Inoltre, sono stati assegnati riconoscimenti agli investitori istituzionali maggiormente attivi per investimenti nel mercato EGM., società attiva nella costruzione e realizzazione di protesi acustiche, quotata su EGM dall’agosto 2025, ha trionfato nella categoria"L’elezione a Best IPO 2025 è un riconoscimento all’impegno, alla visione e alla passione che da sempre guida la nostra Azienda. È un premio a un modello di business pionieristico, che ci qualifica come un vero e proprio unicum sul mercato poiché in grado di seguire le esigenze del paziente ipoacustico in maniera capillare, con una fitta rete di farmacie affiliate e un processo produttivo strutturato e snello che ci consente di personalizzare e rendere unico ogni singolo apparecchio. È un premio all’innovazione nella quale la nostra Azienda ha sempre investito con convinzione, per riuscire a migliorare ogni giorno la vita delle persone con difficoltà uditive, offrendo loro soluzioni che possano garantirgli una vita professionale e sociale serena e senza limitazioni", afferma– player del settore green energy specializzato nello sviluppo di sistemi di accumulo a batteria (BESS), su EGM dal 2022 - ha prevalso comesia per l’andamento del titolo da inizio dell’anno sia per i volumi transati, che hanno supportato il trend anche grazie all’ingresso di primari investitori istituzionali, a sostegno del nuovo piano industriale improntato ad una forte crescita.“Ottenere nuovamente il riconoscimento Best Performance per il titolo Redelfi agli AssoNEXT Awards 2025 - dopo averlo ricevuto anche nel 2023 - è, per noi, motivo di grande orgoglio e conferma il valore del percorso intrapreso. La decisione di quotarci su EGM, pur nella consapevolezza delle sfide che comportava, si è rivelata strategica perché ha accelerato la nostra crescita, rafforzato la governance e consolidato la fiducia dei nostri investitori" evidenzia"La performance del titolo riflette la solidità del nostro modello di business e la coerenza della strategia industriale. Soprattutto, testimonia la fiducia del mercato, che ci riconosce trasparenza, serietà e una prospettiva di lungo periodo. La quotazione su EGM ci ha permesso, inoltre, di instaurare un dialogo continuo con la comunità finanziaria, aumentare la visibilità e attrarre competenze, partner e capitali strategici per sostenere le nostre ambizioni. È un contesto che valorizza le PMI e le accompagna nel loro percorso di crescita".- storica impresa di costruzioni, su EGM dal 2024 - è stata riconosciuta comedell’anno grazie alle due operazioni promosse nel corso dell’esercizio, Atlantic Geoconstruction e Palingeo, funzionali al rafforzamento della presenza della Società sui versanti della geotecnica e geognostica, nonché fondamentali all’espansione internazionale del gruppo."Per noi, la quotazione a luglio 2024 è stata un passaggio decisivo: ha favorito un’apertura del capitale graduale ed equilibrata, ha rafforzato la managerializzazione e l’attrattività della Società e ci ha permesso di realizzare due operazioni trasformative nel corso dell’anno, che pongono le basi per una crescita ancora più solida nel prossimo futuro", commenta. "In occasione dell’IPO ci eravamo impegnati a sviluppare importanti investimenti in ricerca e sviluppo — tra cui il prototipo per i microtunnel a pendenza elevata e il robot per la manutenzione delle banchine marittime, ora operativo a Trieste — e, soprattutto, a completare l’ingresso sul mercato degli Stati Uniti. L’acquisizione di AGH rappresenta il pilastro del nostro piano strategico di sviluppo e stiamo già lavorando per realizzare le importanti sinergie previste. L’integrazione di Palingeo, inoltre, contribuirà in modo determinante ad ampliare la nostra capacità operativa e ad accrescerne l’efficienza esecutiva. Queste acquisizioni di grande valore industriale si sommano a un percorso di robusta crescita organica, nel quale stiamo incrementando rapidamente sia i volumi sia i margini".