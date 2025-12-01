Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 20:48
25.334 -0,40%
Dow Jones 20:48
47.366 -0,73%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

ICOP, CdA convocato il 5 dicembre per deliberare su decisione Panel di Borsa Italiana

Finanza
ICOP, CdA convocato il 5 dicembre per deliberare su decisione Panel di Borsa Italiana
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di ICOP, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, è stato convocato per il giorno 5 dicembre 2025 al fine di esaminare il provvedimento del Panel di Borsa Italiana e assumere le relative deliberazioni.

Il Panel di Borsa Italiana ha richiesto a ICOP di aumentare il prezzo di offerta per Palingeo da 6,0 a 6,61 euro per azione. Il parere del Panel è vincolante a meno che ICOP non presenti ricorso, e in questa fase non sono stati resi noti dettagli sulla metodologia adottata. In assenza di tale ricorso, ICOP sarebbe tenuta ad adeguare di conseguenza il corrispettivo dell'offerta.
Condividi
```