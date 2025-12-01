ICOP, CdA convocato il 5 dicembre per deliberare su decisione Panel di Borsa Italiana

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione
di ICOP
, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, è stato convocato per il giorno 5 dicembre
2025 al fine di esaminare il provvedimento del Panel di Borsa Italiana
e assumere le relative deliberazioni.
Il Panel di Borsa Italiana ha richiesto a ICOP di aumentare il prezzo di offerta
per Palingeo
da 6,0 a 6,61 euro per azione. Il parere del Panel è vincolante a meno che ICOP non presenti ricorso, e in questa fase non sono stati resi noti dettagli sulla metodologia adottata. In assenza di tale ricorso, ICOP sarebbe tenuta ad adeguare di conseguenza il corrispettivo dell'offerta.