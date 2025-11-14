OPA ICOP su Palingeo, adesioni salgono all'8,96% del capitale

ICOP

Palingeo

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa dasu, l'offerente ha comunicato che dal 10 novembre 2025 al 14 novembre 2025 sono state portate in adesione all'offerta 122.800 azioni, che portano a 625.725 le adesioni complessive. Queste ultime sono corrispondenti al 23,12% delle azioni oggetto dell'offerta e all'Ildalla CONSOB dal 14 novembre al 17 dicembre 2025, con spostamento della data di pagamento del corrispettivo dal 21 novembre 2025 al 29 dicembre 2025. Pertanto, il periodo di adesione, come prorogato, ha avuto inizio il 27 ottobre e terminerà il 17 dicembre 2025, estremi inclusi.Il, pari a 6,00 euro per ciascuna azione portata in adesione all'offerta, verrà corrisposto agli aderenti all'offerta in data 29 dicembre 2025, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni agli offerenti.