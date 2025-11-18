Unipol, aperta la nuova sede di Bruxelles. Chiede migliore quadro normativo per settore

(Teleborsa) - Unipol
, colosso assicurativo italiano, ha aperto oggi a Bruxelles una nuova sede di rappresentanza istituzionale
, in Avenue Marnix n.23. Per l'occasione, ha organizzato un convegno, presso il Parlamento Europeo, dal titolo "Il contributo delle assicurazioni alla competitività europea", ospitato dalle Vicepresidenti del Parlamento, On. Pina Picierno e On. Antonella Sberna.
Il convegno ha voluto sottolineare come la Savings and Investments Union (SIU), il progetto di rilancio e sviluppo della struttura finanziaria dell'Unione lanciato dalla Commissione europea, possa diventare uno strumento decisivo per orientare gli investimenti privati e come il settore assicurativo possa essere un partner attivo della nuova agenda europea
per sostenere la crescita, la stabilità finanziaria e la protezione sociale.
Attraverso strumenti di risparmio e previdenza, le compagnie assicurative possono orientare risorse verso infrastrutture, innovazione e sostenibilità
, contribuendo alla stabilità dei mercati e alla resilienza economica. La loro capacità di effettuare investimenti di lungo periodo in settori strategici, consentendo di finanziare infrastrutture ed innovazione attenuando la pro-ciclicità dei mercati, di mobilitare il risparmio delle famiglie verso l’economia reale, evitando a cittadini e imprese di accantonare risparmio precauzionale, e di gestire i grandi rischi, dalle catastrofi naturali alla salute, accelerando il rimbalzo post-shock e riducendo gli oneri sui bilanci pubblici, rappresenta un elemento essenziale per la competitività europea.
Nel corso del convegno è stato evidenziato come, per consentire al settore assicurativo di contribuire al rilancio della competitività europea tanto come investitore istituzionale quanto nel proprio ruolo sociale di protezione dal rischio per famiglie e imprese, sia necessario un quadro normativo coerente e competitivo
, in grado di garantire pari condizioni operative ed eliminare asimmetrie regolamentari che creano condizioni di svantaggio competitivo, con effetti distorsivi sulla concorrenza e sul buon funzionamento del mercato unico.
Sebbene il settore assicurativo europeo gestisca, infatti, oltre 9,6 trilioni di euro e abbia un modello di business naturalmente allineato agli investimenti a lungo termine, la capacità di dispiegare il suo "capitale paziente" nell'economia reale risulta frenata
da ostacoli normativi e istituzionali.
Tra questi, un ostacolo normativo è rappresentato dalla asimmetria competitiva tra banche e assicurazioni
che, con il cosiddetto Danish Compromise
, attribuisce ai gruppi bancari il beneficio di un trattamento prudenziale di favore sulle loro partecipazioni assicurative, mentre tale trattamento di favore non è concesso alle compagnie assicurative che detengono partecipazioni bancarie.