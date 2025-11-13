Brioschi, risultato netto passa in positivo per 1,5 milioni di euro nei 9 mesi

Brioschi Sviluppo Immobiliare

(Teleborsa) -, operatore immobiliare quotato su Euronext Milan, ha comunicato che ilconsolidatoè positivo di 3,6 milioni di euro, rispetto a 2,3 milioni di euro al 30 settembre 2024. Il costo per ammortamenti e svalutazioni si riduce di 0,8 milioni di euro, passando da 3,1 milioni al 30 settembre 2024 a 2,3 milioni di euro al 30 settembre 2025, principalmente per effetto del completamento del processo di ammortamento di alcuni impianti. Laregistra un risultato negativo di 3,4 milioni di euro rispetto a un risultato negativo di 4 milioni di euro al 30 settembre 2024., pari a 3,2 milioni di euro, sono relativi all'importo riconosciuto alla controllata L'Orologio a titolo di risarcimento del danno per il mancato sgombero dell'immobile di via Watteau a Milano.Ildi pertinenza del Gruppo, al netto di imposte di competenza del periodo per 0,4 milioni di euro, è dunque positivo di 1,5 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 3,9 milioni di euro al 30 settembre 2024.Laal 30 settembre 2025 è pari a 70,8 milioni di euro rispetto a 73,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Il miglioramento è principalmente attribuibile ai flussi di cassa dell'attività operativa e di finanziamento.