Brioschi, risultato netto passa in positivo per 1,5 milioni di euro nei 9 mesi

(Teleborsa) - Brioschi Sviluppo Immobiliare
, operatore immobiliare quotato su Euronext Milan, ha comunicato che il margine operativo lordo
consolidato al 30 settembre 2025
è positivo di 3,6 milioni di euro, rispetto a 2,3 milioni di euro al 30 settembre 2024. Il costo per ammortamenti e svalutazioni si riduce di 0,8 milioni di euro, passando da 3,1 milioni al 30 settembre 2024 a 2,3 milioni di euro al 30 settembre 2025, principalmente per effetto del completamento del processo di ammortamento di alcuni impianti. La gestione finanziaria
registra un risultato negativo di 3,4 milioni di euro rispetto a un risultato negativo di 4 milioni di euro al 30 settembre 2024.
I proventi non ricorrenti
, pari a 3,2 milioni di euro, sono relativi all'importo riconosciuto alla controllata L'Orologio a titolo di risarcimento del danno per il mancato sgombero dell'immobile di via Watteau a Milano.
Il risultato complessivo di periodo
di pertinenza del Gruppo, al netto di imposte di competenza del periodo per 0,4 milioni di euro, è dunque positivo di 1,5 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 3,9 milioni di euro al 30 settembre 2024.
La posizione finanziaria netta
al 30 settembre 2025 è pari a 70,8 milioni di euro rispetto a 73,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Il miglioramento è principalmente attribuibile ai flussi di cassa dell'attività operativa e di finanziamento.