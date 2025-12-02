ESI, completato primo impianto fotovoltaico di proprietà della pipeline da 20 MW

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero, ha completato ildenominato "", situato nel Comune di Monterosi (VT).L’di potenza pari a 3 MWp e realizzato attraverso la società veicolo La Cava Srl, interamente controllata da ESI, rappresenta il primo tassello dellada 20 MWp che la ESI prevede di sviluppare come IPP nel prossimo triennio. Il progetto si sviluppa su un’area di 5 ettari e integradi ultima generazione. Grazie ad un avanzato sistema di, i moduli seguono il percorso del sole massimizzando la resa energetica durante l’intero arco della giornata.Per ladell’infrastruttura sono stati installati inoltre circa 16 km di cavi DC, 6 km di cavo AC, a cui si aggiungono 2 km di cavi MT, garantendo elevate prestazioni e affidabilità operativa. Ad oggi sono in fase di ultimazione le opere dinecessarie per dare il via alla produzione di energia dell’impianto, la cui conclusione è prevista entro sessanta giorni., Amministratore Unico di La Cava Srl e CFO di ESI S.p.A., ha commentato: "Il completamento dell’impianto La Cava rappresenta il primo risultato concreto della business unit IPP e conferma la capacità di ESI S.p.A. di evolvere, crescere e generare valore nel lungo periodo. Siamo orgogliosi di questo traguardo, che riflette l’impegno e la professionalità di un team altamente competente e motivato. L’impianto costituisce il punto di avvio di un percorso di sviluppo più ampio che ESI S.p.A. intende proseguire con determinazione nel breve periodo, contribuendo alla transizione energetica del Paese e alla promozione di un futuro più sostenibile, a beneficio delle generazioni presenti e future".