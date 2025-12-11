Milano 15:11
Londra: andamento sostenuto per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Avanza l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, che guadagna bene, con una variazione del 2,38%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Berkeley Group Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Berkeley Group Holdings rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo di Berkeley Group Holdings ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 38,26 sterline. Supporto a 37. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 39,52.

