Pioggia di vendite a Wall Street

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,70% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, perde terreno l'S&P-500
, che retrocede a 6.829 punti, ritracciando dello 0,78%. In discesa il Nasdaq 100
(-0,78%); sulla stessa linea, negativo l'S&P 100
(-0,89%).
Intanto prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali
: gli addetti ai lavori aspettano i risultati di Amazon
, che arriveranno dopo la chiusura del mercato americano, mentre Alphabet
, che controlla Google, ha annunciato conti in rialzo e una maxi spinta sugli investimenti per l'AI.
Sul fronte macroeconomico, negli Stati Uniti un report dell'agenzia di ricollocamento Challenger, Gray & Christmas
, ha rilevato che i licenziamenti a gennaio
sono cresciuti del 118% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sempre sul versante del mercato del lavoro, sono salite più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione
negli USA, nella settimana al 31 gennaio.
Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materiali
(-2,44%), beni di consumo secondari
(-1,94%) e energia
(-1,63%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Merck
(+2,81%), Travelers Company
(+2,00%), Cisco Systems
(+1,61%) e Johnson & Johnson
(+1,44%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Amazon
, che ottiene -3,58%.
Si concentrano le vendite su Salesforce
, che soffre un calo del 2,86%.
Vendite su Nike
, che registra un ribasso del 2,67%.
Seduta negativa per United Health
, che mostra una perdita del 2,59%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, ARM Holdings
(+7,02%), Broadcom
(+4,30%), Monolithic Power Systems
(+3,36%) e KLA-Tencor
(+2,70%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su MicroStrategy Incorporated
, che prosegue le contrattazioni a -12,84%.
Lettera su Qualcomm
, che registra un importante calo del 6,93%.
Scende Alnylam Pharmaceuticals
, con un ribasso del 5,67%.
Crolla Palantir Technologies
, con una flessione del 4,31%.