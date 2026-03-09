Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:08
24.625 -0,07%
Dow Jones 20:08
47.151 -0,74%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Teleperformance, scendono le quotazioni a Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Teleperformance, scendono le quotazioni a Parigi
Ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che tratta in perdita del 5,14% sui valori precedenti.
Condividi
```