Milano 11:02
44.537 -0,16%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 11:02
10.424 +0,09%
Francoforte 11:02
23.812 -0,02%

Parigi: andamento rialzista per Teleperformance

Apprezzabile rialzo per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, in guadagno del 2,86% sui valori precedenti.
