Milano 14:18
45.207 -0,29%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:18
10.546 -0,21%
Francoforte 14:18
24.160 -0,19%

Parigi: andamento sostenuto per Teleperformance

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Teleperformance
Avanza il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che guadagna bene, con una variazione del 2,07%.
Condividi
```