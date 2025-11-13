Milano 15:10
44.961 +0,38%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 15:10
9.835 -0,77%
Francoforte 15:10
24.199 -0,75%

Piazza Affari: balza in avanti il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In rialzo il comparto beni industriali a Milano, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 75.762,2 punti.
