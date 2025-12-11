Milano 12:48
Piazza Affari: scambi negativi per Stellantis

(Teleborsa) - Sottotono la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che passa di mano con un calo del 3,05%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Le implicazioni di medio periodo di Stellantis confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10,05 Euro con primo supporto visto a 9,74. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9,63.

