Piazza Affari: scambi negativi per Stellantis

casa automobilistica italo-francese-statunitense

FTSE MIB

Stellantis

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 3,05%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10,05 Euro con primo supporto visto a 9,74. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)