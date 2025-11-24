Banca Ifis, scendono le quotazioni a Piazza Affari

(Teleborsa) - In forte ribasso l'Istituto con sede a Venezia
, che mostra un -4,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Ifis
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca tricolore
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 24,05 Euro. Primo supporto visto a 23,73. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 23,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)