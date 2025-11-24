Milano 13:30
42.293 -0,86%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:30
9.561 +0,22%
Francoforte 13:30
23.224 +0,57%

Banca Ifis, scendono le quotazioni a Piazza Affari

Migliori e peggiori
Banca Ifis, scendono le quotazioni a Piazza Affari
(Teleborsa) - In forte ribasso l'Istituto con sede a Venezia, che mostra un -4,41%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Ifis, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca tricolore, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 24,05 Euro. Primo supporto visto a 23,73. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 23,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```