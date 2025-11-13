Milano 10:04
44.993 +0,45%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 10:04
9.882 -0,30%
Francoforte 10:04
24.375 -0,03%

OPA ICOP su Palingeo, Consob proroga il periodo di adesione al 17 dicembre

Finanza
OPA ICOP su Palingeo, Consob proroga il periodo di adesione al 17 dicembre
(Teleborsa) - La Consob ha disposto la proroga del periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni ordinarie di Palingeo da parte di I.CO.P. La decisione dell’Autorità estende la finestra temporale fino al 17 dicembre 2025.

La proroga produce effetti anche sulla tempistica di liquidazione del corrispettivo: la Data di Pagamento, inizialmente fissata al 21 novembre, slitta ora al 29 dicembre 2025, ossia il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione prorogato.

Secondo quanto riportato nella delibera Consob, il provvedimento è volto a garantire il corretto svolgimento dell’OPA, consentendo agli azionisti di Palingeo di valutare la propria adesione con piena consapevolezza.

Condividi
```