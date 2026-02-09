Appuntamenti macroeconomici: settimana del 9 febbraio 2026

(Teleborsa) - Lunedì 09/02/2026
00:50 Giappone
: Partite correnti (atteso 1.060 Mld ¥; preced. 3.674 Mld ¥)
10:30 Unione Europea
: Indice Sentix (atteso -0,2 punti; preced. -1,8 punti) Martedì 10/02/2026
07:30 Francia
: Tasso disoccupazione, trimestrale (preced. 7,7%)
14:30 USA
: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 0,8%)
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,3%)
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,5%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
16:00 USA
: Scorte industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
16:00 USA
: Vendite industria, mensile (preced. -0,2%) Mercoledì 11/02/2026
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,5%; preced. -1,9%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,8%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, mensile (preced. 1,5%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -8,9%)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,4%; preced. 4,4%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 70K unità; preced. 50K unità)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,46 Mln barili) Giovedì 12/02/2026
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
08:00 Regno Unito
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
08:00 Regno Unito
: Bilancia commerciale beni (atteso -22 Mld £; preced. -23,71 Mld £)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (atteso -1%; preced. 2,3%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. 1,1%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 231K unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 4,22 Mln unità; preced. 4,35 Mln unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. 5,1%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -360 Mld piedi cubi) Venerdì 13/02/2026
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 1,2%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,9%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea
: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: PIL, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)
11:00 Unione Europea
: Bilancia commerciale (atteso 10,2 Mld Euro; preced. 9,9 Mld Euro)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,7%)
14:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))