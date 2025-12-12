Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre
Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un modesto +0,07%.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 183,19, mentre il primo supporto è stimato a 181,39. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 184,99.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)