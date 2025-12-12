Milano 11-dic
43.702 0,00%
Nasdaq 11-dic
25.687 -0,35%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 11-dic
9.703 0,00%
Francoforte 11-dic
24.295 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre

Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un modesto +0,07%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 183,19, mentre il primo supporto è stimato a 181,39. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 184,99.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```