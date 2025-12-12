Milano 15:59
43.878 +0,40%
Nasdaq 15:59
25.541 -0,57%
Dow Jones 15:59
48.827 +0,25%
Londra 15:59
9.696 -0,07%
Francoforte 15:59
24.367 +0,30%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,40% alle 16:00

Il FTSE MIB passa di mano a 43.878,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,40% alle 16:00
Milano segna un modesto +0,4% alle 16:00 e allunga timidamente il passo a 43.878,63 punti.
Condividi
```