Milano 16:52
49.552 +0,78%
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Dow Jones 16:52
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Londra 16:52
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Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,74% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 49.534,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,74% alle 16:00
Spunto rialzista dello 0,74% per Milano, alle 16:00, che continua le contrattazioni a 49.534,67 punti.
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