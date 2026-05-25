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Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,85% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta in utile a 49.934,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,85% alle 10:30
Spunto rialzista dello 0,85% per Milano, alle 10:30, che continua le contrattazioni a 49.934,14 punti.
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