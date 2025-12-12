Milano 12:13
43.923 +0,51%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 12:13
9.733 +0,30%
Francoforte 12:13
24.358 +0,26%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,51% alle 10:30

Il FTSE MIB passa di mano a 43.925,62 punti

Milano segna un modesto +0,51% alle 10:30 e allunga timidamente il passo a 43.925,62 punti.
