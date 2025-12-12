Milano
12:13
43.923
+0,51%
Nasdaq
11-dic
25.687
0,00%
Dow Jones
11-dic
48.704
+1,34%
Londra
12:13
9.733
+0,30%
Francoforte
12:13
24.358
+0,26%
Venerdì 12 Dicembre 2025, ore 12.30
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,51% alle 10:30
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,51% alle 10:30
Il FTSE MIB passa di mano a 43.925,62 punti
In breve
,
Finanza
12 dicembre 2025 - 10.30
Milano segna un modesto +0,51% alle 10:30 e allunga timidamente il passo a 43.925,62 punti.
Condividi
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,51%
