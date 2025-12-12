Milano 11-dic
43.702 +0,54%
Nasdaq 11-dic
25.687 -0,35%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 11-dic
9.703 +0,49%
Francoforte 11-dic
24.295 +0,68%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 25.530,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 25.530,51 in apertura.
Condividi
```