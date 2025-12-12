Milano 10:18
Londra: nuovo spunto rialzista per Standard Chartered

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo bancario con sede a Londra, che lievita del 2,18%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Standard Chartered rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Standard Chartered è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,67 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 17,43. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,91.

