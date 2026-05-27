Lottomatica, buyback di 276.000 azioni
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 18 al 22 maggio 2026, complessivamente 276.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 25,2283 euro per euro, per un controvalore pari a 6.963.004,80 euro.
Dall'inizio del Programma, Lottomatica ha acquistato 616.244 azioni ordinarie (pari allo 0,245% delle azioni ordinarie in circolazione).
Pertanto, al 22 maggio 2026, il Gruppo detiene complessivamente 17.159.583 azioni proprie pari al 6,819% delle azioni ordinarie in circolazione.
Nel frattempo, a Milano, migliora l'andamento dell'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che si attesta a 25,39 euro, con un aumento dello 0,63%.
```